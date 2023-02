Schloss Neuschwanstein: Kulturerbe – schweres Erbe?

Schloss Neuschwanstein soll künftig den Unesco-Titel tragen. Davon sind nicht alle Anwohner begeistert. Nun werden die Bürger selbst entscheiden.

Schwangau - Das weltberühmte Märchenschloss von König Ludwig II. lockt jedes Jahr etwa 1,5 Millionen Touristen an – bald könnten es noch mehr werden. Denn der Freistaat Bayern möchte die Königsschlösser Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Schachen und Linderhof zum Unesco-Weltkulturerbe ernennen lassen.

Märchenschloss Neuschwanstein soll Weltkulturerbe werden

Zu Füßen des verträumten Schlosses Neuschwanstein in der Gemeinde Schwangau (Kreis Ostallgäu) sind nicht alle Bürger begeistert von der Idee. Deshalb hat der Gemeinderat dort am Montag beschlossen, dass die Einwohner selbst per Ratsbegehren darüber abstimmen sollen, ob sie das Unesco-Vorhaben des Freistaats unterstützen, wie eine Rathaus-Sprecherin der AZ sagt. Ein Ratsbegehren ist im Grunde das gleiche wie ein Bürgerbegehren – mit dem Unterschied, dass die Initiative eben vom Gemeinderat ausgeht. Einen konkreten Termin dafür gebe es nicht, die Abstimmung solle aber bis Herbst stattfinden, so die Sprecherin.

Bedenken hat die Gemeinde vor allem aufgrund des Denkmalschutzes, sagt der Schwangauer Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) der AZ: Denn sollte das Schloss den Weltkulturerbetitel tragen, müsste eine „konkretere“ Schutzzone um das Anwesen herum gezogen werden, die den freien Blick dauerhaft gewährleisten soll.

Anwohner: Furcht vor Menschenmassen

Diese Sichtachsen wurden bislang freiwillig geschützt, so Rinke. Künftig müsste dann aber jedes Bauvorhaben zusätzlich geprüft werden.

Manche Einwohner befürchten zudem, dass der Titel weitere Menschenmassen anziehen würde, bei sowieso schon hohen Besucherzahlen. So war es in der Vergangenheit etwa in der Stadt Bamberg, wo die Touristenzahlen seit der Ernennung der Altstadt zum Weltkulturerbe 1993 stetig gestiegen sind.

Von einem neuen Ansturm auf Neuschwanstein geht Bürgermeister Rinke jedoch nicht aus. Das Märchenschloss sei schon jetzt weltbekannt.

Tourismus-Hoffnung für Bayerns Schlösser

Der Bürgermeister von Prien am Chiemsee Andreas Friedrich (ÜWG) hingegen erhofft sich durch den neuen Status genau dies: mehr Touristen und „eine größere Auslastung in Hotels“, sagt er der AZ. Bislang werde das Schloss Herrenchiemsee jährlich von etwa 350.000 Menschen besucht. Im Vergleich zum Märchenschloss befinde es sich, was Besucherzahlen angeht, eher im Dornröschenschlaf. „Durch die Aufnahme als Weltkulturerbe, könnte es künftig von einer ganz neuen, interessanten Mischung an internationalen Gästen besucht werden.“ Ein Wunsch sei zudem, dass das Sommerreiseziel auf der Herreninsel dann auch in der Nebensaison ein Touristenmagnet werde.

Probleme durch Vorgaben zum Denkmalschutz sieht er keine. Auf der Insel bestehe bereits heute ein Bauverbot, auch der Naturschutz stehe im Vordergrund. Ähnlich ist es in der Gemeinde Ettal, wo das Schloss Linderhof mitten im Naturschutzgebiet Ammergauer Alpen steht, wie Bürgermeisterin Vanessa Voit (FWG) bestätigt.

"Gebaute Träume": Ludwigs Schlösser stehen auf der Liste

Das Schloss-Projekt „Gebaute Träume“ steht schon auf der sogenannten Tentativliste, auf der die nächsten Welterbe-Vorschläge der Bundesrepublik gesammelt werden. Entsprechende Anträge werden jedoch nur mit Zustimmung der Gemeinden eingereicht, teilt eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums auf AZ-Anfrage mit.

Ist dies der Fall, könnte die Welterbekommission 2025 über die Königsschlösser entscheiden, so die Bayerische Schlösserverwaltung. Mit der Aufnahme würde diesen Stätten einen „außergewöhnlich universeller Wert“ zugesprochen werden, sagt die Sprecherin. Und der bringt eben auch mehr Interessenten mit sich.