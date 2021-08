Schleierfahnder finden Crystal Meth und Waffen bei Kontrolle

Schleierfahnder haben die Droge Crystal Meth in der Unterwäsche eines Mannes in der Oberpfalz gefunden. Die Grenzpolizisten aus Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) fanden bei der Kontrolle am Sonntag außerdem mehrere verbotene Springmesser und Elektroschocker, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann war den Angaben zufolge mit seiner Freundin und seinem kleinen Sohn für einen Ausflug in Tschechien gewesen. Die Polizei zeigte den Mann an und beschlagnahmte die Waffen.

25. August 2021 - 08:50 Uhr | dpa

In Westen gekleidete Polizisten. © Silas Stein/dpa

Waldsassen Crystal Meth - eine andere Bezeichnung für Methamphetamin - wird ein hohes Abhängigkeitspotenzial zugeschrieben. © dpa-infocom, dpa:210825-99-958453/2