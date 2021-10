Schlechtes Erntejahr in Bayern

Die diesjährige Ernte in Bayern war und ist schlecht. Bei allen Fruchtarten seien "erhebliche Ertragseinbußen", zu erwarten schreibt das Landesamt für Statistik in einer Bilanz zum Erntedankfest am Sonntag. Schuld seien die extremen Witterungsverhältnisse mit Starkregen, Trocken- und Kälteperioden.

01. Oktober 2021 - 09:59 Uhr | dpa

Fürth Die Statistiker gehen davon aus, dass sich die Ernte bei Brotgetreide dieses Jahr auf rund 3,8 Millionen Tonnen beläuft. Das sind 300.000 Tonnen weniger als vor einem Jahr. Die Kartoffelernte liegt mit 1,6 Millionen Tonnen 14 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die Apfelernte sinkt gegenüber 2020 sogar um gut ein Fünftel auf 29.200 Tonnen. © dpa-infocom, dpa:211001-99-439152/2