Lichtenfels

Ein Paar in Oberfranken hat sich die Fahrbahn als Übernachtungsplatz ausgesucht. Der Mann und die Frau waren alkoholisiert und legten sich nur 20 Meter von ihrem Zuhause entfernt in Lichtenfels auf die Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach ein paar Versuchen konnten die Beamten die beiden in der Nacht zu Samstag doch noch zum Aufstehen bewegen.