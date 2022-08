Schlafwandlerin bei Sturz von Balkon schwer verletzt

Forchheim

Eine Schlafwandlerin ist in Forchheim in Oberfranken von einem Balkon gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 69-Jährige hatte in der Nacht auf Samstag im Schlaf ihr Zimmer verlassen und den Balkon betreten, wie die Polizei mitteilte. Sie stürzte demnach über die Brüstung, riss diese mit sich und fiel rund zweieinhalb Meter tief auf eine Holztreppe. Trotz ihrer Verletzungen gelang es ihr, ihren Schwiegersohn zu wecken, der die Rettungskräfte rief. Sie wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, ins Krankenhaus gebracht.