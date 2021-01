Schlägerei nach Streit über ausgeliehene Musikbox

Ein Streit wegen einer nicht zurückgegebenen Musikbox hat in Kempten in einer Schlägerei geendet. Einer der fünf beteiligten 17- bis 18-Jährigen habe dabei mehrere Faustschläge ins Gesicht bekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. "Zudem kam es wohl zu einer Bedrohung mit einer nicht näher bekannten Stichwaffe", hieß es in der Mitteilung.

23. Januar 2021 - 17:49 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Das Blaulicht auf einem Polizeiauto. © Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Kempten Später am Freitagabend erlitt einer der jungen Männer eine Schnittverletzung. Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Einen der Beteiligten nahm die Polizei vorübergehend in Gewahrsam. © dpa-infocom, dpa:210123-99-143068/2