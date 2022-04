Schlägerei im Zug von München nach Plattling: Acht Verletzte Jugendliche

Acht Jugendliche wurden im Zug von München nach Plattling aus dem Nichts beleidigt und von sechs anderen Reisenden verprügelt. In Landau an der Isar haben sich die Schläger aus dem Staub gemacht.

Landau an der Isar - Acht verletzte Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren: Das ist die traurige Bilanz der Polizei nach einem Vorkommnis am Dienstagabend in der Bahn von München nach Plattling. Die acht Jugendlichen, darunter ein Mädchen, gaben zu Protokoll, einer aus ihrer Gruppe sei von einem Reisenden "grundlos, massiv und aggressiv" beleidigt worden. Im weiteren Verlauf des Streits hat der wohl Verstärkung geholt und mit seinen fünf Kumpels auf die Jugendlichen eingeschlagen.

Schläger steigen in Landau an der Isar aus

In Landau an der Isar haben die mutmasslichen Angreifer den Zug verlassen und sind über die Gleise geflohen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Leicht Verletzte und eine gebrochene Nase

Die Jugendlichen erlitten zumeist leichte Verletzungen, einer der acht wurde mit Verdacht auf Nasenbeinbruch in eine Klinik gebracht.