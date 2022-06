Schlägerei auf Mittelaltermarkt: Zwei Männer leicht verletzt

Rottal-Inn-

Bei einer Schlägerei auf einem Mittelaltermarkt in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) haben zwei alkoholisierte Männer leichte Verletzungen davongetragen. Neben dem 37 Jahre alten Mann und seinem 35-jährigen Kontrahenten wurde auch eine Frau in unmittelbarer Nähe leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den jüngeren Mann erwarte nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Ursache der Schlägerei in der Nacht zu Sonntag war zunächst unklar.