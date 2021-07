Schildkröte verirrt sich auf Skateranlage

Auf Streife ist Polizisten ein besonderer Besucher aufgefallen: eine Schildkröte auf einer Skateranlage. "Das schaut man sich natürlich näher an", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Beamten brachten die Schildkröte am Montagabend ins Tierheim Augsburg. Dort kann sie nun von dem Besitzer abgeholt werden. Von wo die Schildkröte entlaufen ist, war unklar.

14. Juli 2021 - 12:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Augsburg © dpa-infocom, dpa:210714-99-379193/2