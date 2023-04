Schiffe auf Bayerns Seen starten wieder in die Saison

Die Winterpause ist pünktlich zum Osterfest vorbei - die Schiffe auf dem Ammersee und dem Starnberger See starten am Ostersonntag in die Saison. "Sowohl Starnberger See, Ammersee, Tegernsee als auch Königssee zählen zu beliebten Urlaubs- oder Ausflugszielen für Gäste von Nah und Fern. Die Seenschifffahrt bietet dabei eine ganz besondere Perspektive auf unsere wunderschöne Voralpenlandschaft", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Samstag laut Mitteilung zur offiziellen Feier des Saisonstarts für die Bayerische Seenschifffahrt.

08. April 2023 - 13:29 Uhr | dpa

Albert Füracker (CSU), Finanzminister von Bayern. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild