Schicksal zweier Hausbewohner nach Brand noch unklar

Nach einem Brand in einem Haus in Ronsberg im Ostallgäu ist das Schicksal der beiden Bewohner noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten am Samstagabend an. Die Polizei vermutet, dass die 80 Jahre alte Frau und ihr 77 Jahre alter Bruder noch in dem Gebäude sind. Der Brand war bereits am Samstagmorgen entdeckt worden, beim Eintreffen der Feuerwehr standen das Obergeschoss und der Dachstuhl bereits völlig in Flammen.

05. März 2022 - 19:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ronsberg Die Löscharbeiten zogen sich den ganzen Tag über hin, am Abend galt das Gebäude als einsturzgefährdet. Es werde ein Teil des Hauses mit schwerem Gerät abgetragen, hieß es von einem Polizisten in Kempten. Eine Suche nach dem Geschwisterpaar werde wohl erst am Sonntag möglich sein.