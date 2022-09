Scheunenbrand: Vier Verletzte und 500.000 Euro Schaden

Steinbach am Wald

Vier Menschen sind bei einem Brand einer Scheune im oberfränkischen Landkreis Kronach verletzt worden. Es entstand ein Schaden von etwa 500.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer in Steinbach am Wald griff von der Scheune aus auf mehrere Gebäude über. Die Scheune brannte vollständig nieder, zwei Autos sowie die Häuser wurden beschädigt. Eine Feuerwehrfrau und drei Bewohner wurden leicht verletzt, zwei von ihnen kamen mit einer Rauchvergiftung und einem Schock ins Krankenhaus. Insgesamt waren rund 200 Einsatzkräfte vor Ort. Was das Feuer auslöste, war zunächst unklar.