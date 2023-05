Scheunenbrand: Schaden im sechsstelligen Bereich

Bei einem Scheunenbrand in Unterfranken ist ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden.

Hendungen

Das Gebäude in Hendungen (Landkreis Rhön-Grabfeld) hatte in der Nacht auf Montag zu brennen angefangen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache hierfür blieb zunächst unklar. Strohballen und landwirtschaftliche Geräte waren in der Scheune gelagert, die nun einsturzgefährdet ist. Die genaue Schadenshöhe sowie die Ursache des Brandes müssen nach Polizeiangaben noch ermittelt werden.