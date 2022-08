Scheune und Haus brennen nieder: Eine Million Euro Schaden

Zenzing

Beim Brand einer Scheune und eines angrenzenden Wohnhauses ist in Zenzing (Landkreis Cham) ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses wurde komplett zerstört. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, geriet zuerst die Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens bei Roding in Brand. Schnell fing auch das Wohnhaus Feuer und brannte nieder. Rund 50 Rinder und Kälber konnte die Feuerwehr aus einem weiteren Stall retten. Jedoch verendeten vier Kälber, die in einem Freigehege direkt neben der brennenden Scheune untergebracht waren. Die Brandursache war noch unklar.