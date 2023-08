Scheune und Bäume brennen: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Jetzendorf

Nach dem Brand einer Scheune im Landkreis Pfaffenhofen wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Die Scheune in Jetzendorf, in der sich landwirtschaftliche Geräte befanden, war am Samstagmittag fast vollständig abgebrannt, wie die Polizei am Montag berichtete. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Am Nachmittag brannten dann mehrere Bäume in einem nahegelgenen Waldstück. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt ermittelt und prüft auch mögliche Zusammenhänge mit früheren Bränden.