Schelte aus Niedersachsen wegen Tiertransporten aus Bayern

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat den bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) wegen eines zweifelhaften Tiertransports heftig kritisiert. Otte-Kinast informierte den Landtag in Hannover am Donnerstag über einen bevorstehenden Transport von 250 bis 300 Zuchtrindern vom ostfriesischen Aurich nach Marokko. Etwa 30 dieser Rinder kämen aus Bayern und machten wegen dort verfügter Transporthemmnisse in etliche Staaten außerhalb der EU einen über 1000 Kilometer langen Umweg über Norddeutschland.

29. April 2021 - 14:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Thorsten Glauber spricht auf einer Pressekonferenz. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild