Schaltcontainer in Flammen: Polizei vermutet Brandstiftung

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei.

Neuötting

Im oberbayerischen Neuötting (Landkreis Altötting) hat ein Schaltcontainer für Mobilfunktechnik gebrannt. Die Ermittler gehen derzeit von Brandstiftung aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr habe die Flammen am Mittwoch schnell unter Kontrolle bekommen. Ein Polizeisprecher sagte, wegen des Brandes sei in Teilen Neuöttings vorübergehend der Strom ausgefallen. Ausfälle im Mobilfunknetz seien der Polizei nicht bekannt.