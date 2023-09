Schafsgedärme illegal im Wald entsorgt

Unbekannte haben im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) Innereien dreier Schafe illegal im Wald entsorgt. Eine Spaziergängerin fand die noch nicht verwesten Gedärme am Dienstag in der Nähe eines Solarparks neben einem Feldweg, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

20. September 2023 - 12:28 Uhr | dpa

Sulzbach-Rosenberg Demnach sollen die Gedärme kurz nach dem Schlachten dort abgelegt worden sein. Eine erste Vermutung, dass die Schafe aus dem Solarpark gestohlen und im Wald geschlachtet wurden, bestätigte sich laut Polizei nicht. Die Schafe in dem Park waren demnach vollzählig und deren weiße Fellfarbe stimmte nicht mit den dunklen Fellresten überein, die bei den Kadavern gefunden wurden. Der Bauhof habe die Gedärme schließlich entsorgt. Für die Ordnungswidrigkeit nach dem Tierkörperbeseitigungsgesetz sei laut Polizei ein Bußgeld von bis zu 15 000 Euro zu zahlen.