Schätzung: Steuereinnahmen verzeichnen für 2022 dickes Plus

Die Pandemie hat auch weite Teile von Bayerns Wirtschaft heftig in Mitleidenschaft gezogen. Nun sorgt der Krieg in der Ukraine für neue Unsicherheiten. In den Steuerprognosen zeigt sich davon noch nichts.

13. Mai 2022 - 05:30 Uhr | dpa

Albert Füracker (CSU), Finanzminister von Bayern, spricht. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild