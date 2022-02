Sattelzugfahrer verbrennt in Fahrerkabine

Bayreuth

Ein Lastwagenfahrer ist in der Oberpfalz in einem umgekippten Sattelzug verbrannt. Aus bisher ungeklärten Umständen sei der Lkw am frühen Sonntagmorgen auf der A9 in Richtung München von der Fahrbahn abgekommen und auf die linke Seite gekippt, teilte die Polizei mit. Die Fahrerkabine habe Feuer gefangen. Ein weiterer Mann, laut Polizei vermutlich der Beifahrer, konnte sich selbst aus der Kabine befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn zwischen Bayreuth-Süd und Trockau war für kurze Zeit halbseitig gesperrt.