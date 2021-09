Sattelzug erfasst Fußgängerin und verletzt sie tödlich

Eine 81-Jährige ist in Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) von einem Sattelzug erfasst und tödlich verletzt worden. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

10. September 2021 - 08:20 Uhr | dpa

Murnau Der 48 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs habe die Fußgängerin am Donnerstagvormittag angefahren, als diese eine Straße überqueren wollte, teilte die Polizei weiter mit. Wie es zu dem Unfall kam, soll ein Gutachter klären. © dpa-infocom, dpa:210910-99-162663/2