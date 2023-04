Sanitäter in Kempten und Nürnberg bei Einsätzen angegriffen

Bei Einsätzen in Kempten und Nürnberg sind mehrere Rettungskräfte angegriffen worden, ein Sanitäter wurde dabei leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stieß ein Anwohner den Rettungssanitäter am Donnerstag in Kempten zu Boden, weil er wegen des geparkten Rettungswagens nicht wegfahren konnte. In Nürnberg schlug ein Mann am Donnerstag die Seitenscheibe eines Rettungswagens mit einem Besen ein und verfehlte nur knapp den Kopf eines Sanitäters. Er hatte zuvor erfolglos nach Medikamenten verlangt, die er wegen einer psychischen Erkrankung brauche.

21. April 2023 - 14:29 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Kempten/Nürnberg Während die Polizei wegen Körperverletzung gegen den Angreifer in Kempten ermittelt, wurde der 41-Jährige in Nürnberg von Polizisten überwältigt und in eine Psychiatrie gebracht.