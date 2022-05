Sanierung der Marienbrücke bei Neuschwanstein beginnt Montag

Die Sanierung der seit mehr als einem Jahr gesperrten Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein soll am Montag beginnen. An der bei Touristen als Aussichtspunkt beliebten Brücke in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) müssten wegen statischer Probleme mehrere Felsanker ausgetauscht und weitere neu in den Felsen getrieben werden, teilte das bayerische Finanzministerium am Mittwoch mit. Ziel sei, die Brücke im Sommer wieder öffnen zu können.

11. Mai 2022 - 13:02 Uhr | dpa

Touristen stehen auf der Marienbrücke vor dem Schloss Neuschwanstein. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild