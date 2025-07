Sané über Musiala: Brauchen seine "genialen Momente"

Jamal Musiala ist nach seiner schweren Verletzung operiert worden. Wie lange der Bayern- und DFB-Star fehlt, ist offen. Nationalteamkollege Leroy Sané spricht über die Ausnahmerolle.

München

Leroy Sané hat die große Bedeutung seines Nationalmannschaftskollegen Jamal Musiala für den deutschen Fußball hervorgehoben. "Ich hoffe sehr, dass er bald wieder fit ist. Bayern und die Nationalmannschaft brauchen ihn und seine genialen Momente", sagte der 29-Jährige bei Sky. "Er war gerade erst wieder auf dem Weg, 100 Prozent fit zu werden und dann das ... es tut mir so unendlich leid für ihn. Das ist so ärgerlich."

"Es ist so unfassbar bitter"

Musiala hatte sich beim Aus des FC Bayern München bei der Club-WM schwer verletzt. Der 22-Jährige hatte im Rahmen einer Sprunggelenksluxation einen Wadenbeinbruch erlitten. Eine Sprunggelenksluxation ist eine schwere Verletzung, bei der das Gelenk aus seiner natürlichen Position herausgedrückt wird. Das geht meistens mit Knochenbrüchen einher. Gerade erst hatte sich Musiala von einem Muskelbündelriss im Oberschenkel erholt.

Am Montag hatte sich der Offensivspieler in Murnau einer Operation unterzogen. Dort war auch Torhüter Manuel Neuer nach seinem schweren Unterschenkelbruch Ende 2022 operiert worden.

Sané war "fassungslos"

Nachdem Sané in diesem Sommer vom FC Bayern München zu Galatasaray Istanbul gewechselt war, stand er beim Viertelfinal-Aus gegen PSG nicht mehr im Münchner Kader. "Ich habe mir das Spiel live im TV angeschaut", sagte der Galatasaray-Neuzugang, der sich nach dem Achtelfinale gegen Flamengo (4:2) vom FC Bayern verabschiedet hatte.

"Die Szene sah überhaupt nicht gut aus nach der ersten Wiederholung, da hat man es leider schon erahnen können, dass es wohl eine längere Ausfallzeit geben wird. Es ist so unfassbar bitter, ich war erst einmal fassungslos", sagte Sané.

Länger der Ausfalldauer offen

Wie lange Musiala ausfällt, kann noch nicht prognostiziert werden. Laut FC Bayern ist die Operation erfolgreich verlaufen. Musiala soll demnach bereits am Dienstag mit den ersten Reha-Einheiten beginnen. Er werde "die nächsten Monate nicht zur Verfügung stehen", hieß es vage in der Vereinsmitteilung. Die Nationalmannschaft muss in der kompletten WM-Qualifikation auf Musiala verzichten.