Runder Tisch zur knapper werdenden Ressource Wasser

Der Umgang mit der auch in Bayern immer knapper werdenden Ressource Wasser steht am Mittwoch bei einem runden Tisch in der Staatskanzlei im Mittelpunkt. Das kündigte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München an.

20. Juni 2023 - 13:51 Uhr | dpa

Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, spricht. © Peter Kneffel/dpa