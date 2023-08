Rund 900 Neueinstellungen bei der Polizei zum 1. September

Bayerns Polizei bekommt Verstärkung: Zum 1. September seien 867 Neueinstellungen geplant, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in München mit.

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

München

Der Großteil der neuen Stellen entfällt demnach auf die angehenden Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter. Die 777 Frauen und Männer werden nach Ministeriumsangaben bei der Bereitschaftspolizei in Dachau, Eichstätt, Königsbrunn, Sulzbach-Rosenberg und Würzburg ausgebildet. Weitere 90 angehende Kommissarinnen und Kommissare beginnen mit ihrem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Fürstenfeldbruck, Sulzbach-Rosenberg und Kastl.

Zusammen mit den Neueinstellungen im März und April würden damit dieses Jahr rund 1600 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter ihren Dienst antreten, sagte Herrmann. "Dank der 8000 zusätzlichen Stellen von 2008 bis 2023 können wir deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten neu einstellen, als in den Ruhestand gehen oder ihren Dienst quittieren", fügte der Minister hinzu.