Rund 80 Schnee-Unfälle binnen 24 Stunden in Niederbayern

Rund 80 Unfälle binnen 24 Stunden hat es wegen Schnees und glatter Straßen in Niederbayern gegeben. 13 Menschen seien bei den Unfällen leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. "Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Räumfahrzeuges", hieß es in der Mitteilung. Der Mann sei am Dienstag mit seinem Kleintraktor zu nahe an ein Gleis am Bahnhof Ergoldsbach (Landkreis Landshut) geraten und von einem einfahrenden Zug touchiert worden. Verletzt wurde niemand.

27. Januar 2021 - 11:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Auto liegt nach einem Unfall auf schneeglatter Fahrbahn. © Jürgen Lange/dpa

Landshut Für stundenlange Behinderungen auf der Autobahn 93 sorgte ein umgekippter Tanklastzug. Der Laster war am Dienstagmorgen auf schneebedeckter Fahrbahn im Landkreis Kelheim ins Schleudern geraten. Die über 20 000 Liter Leim im Tank mussten der örtlichen Polizei zufolge aufwendig abgepumpt werden. Erst gegen Mitternacht war die Straße wieder frei. Der Fahrer blieb unverletzt, der Schaden liegt bei etwa 110 000 Euro. Vier Anzeigen gab es am Dienstagabend für Schneemobil-Fahrer in Neureichenau (Landkreis Freyung-Grafenau). "Sie verwechselten offenbar einen privaten Garten mit einer Schneepiste", teilte die niederbayerische Polizei mit. Die Hausbesitzerin habe sich an die Beamten gewandt. © dpa-infocom, dpa:210127-99-188226/2