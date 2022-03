Rund 74.000 geflüchtete Ukrainer sind in Bayern

Rund ein Drittel der bislang aus der Ukraine nach Deutschland geflohenen Menschen sind zunächst in Bayern untergekommen. Bis Montagabend kamen 74.000 Flüchtlinge an, "das sind immerhin 32 Prozent der bundesweiten Zahlen", wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München sagte. In den drei Wochen zwischen dem 1. und dem 21. März seien mehr als 232.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, davon 94 Prozent mit ukrainischem Pass und 6 Prozent mit anderen Staatsangehörigkeiten.

22. März 2022 - 13:42 Uhr | dpa

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). © Uwe Lein/dpa/Archivbild

München Mehrere Tausend der in Bayern angekommenen Menschen lebten derzeit bei Privatpersonen, seien aber noch nicht alle registriert, sagte Herrmann. 24.000 weitere seien derzeit in staatlichen und kommunalen Unterkünften untergebracht. Nach aktuellem Stand seien dort mindestens 20.000 weitere Plätze vorbereitet.