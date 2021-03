Rund 56 000 Bauwillige erhalten Bayerns Eigenheimzulage

Rund 56 000 Bauwillige haben in Bayern von der landeseigenen Eigenheimzulage profitiert. Im Zuge des Förderprogramms wurden somit mehr als 560 Millionen Euro ausgezahlt. Dies teilten die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern am Donnerstag in München mit. Um alle fristgerecht eingereichten Anträge auszahlen zu können, muss der Landtag in der kommenden Woche noch zusätzliche 114 Millionen Euro freigeben.

11. März 2021 - 10:49 Uhr | dpa

Ein eingerüsteter Rohbau eines Einfamilienhauses steht in einem Neubaugebiet. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

München Die bayerische Eigenheimzulage konnte zwischen Mitte 2018 und Ende 2020 für den Kauf bzw. Bau eines Hauses oder einer Wohnung beantragt werden. Der Zuschuss wurde in Höhe von 10 000 Euro als einmaliger Festbetrag ausgezahlt. Gefördert wurden damit Haushalte in Bayern, deren Einkommen gewisse Einkommensgrenzen nicht überschreiten - etwa 50 000 Euro für Singles und 90 000 Euro für einen Zweipersonenhaushalt mit einem Kind. © dpa-infocom, dpa:210311-99-776244/2