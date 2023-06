Rund 50.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Marktbreit

Marktbreit

Bei einem Hausbrand in Marktbreit (Landkreis Kitzingen) ist ersten Erkenntnissen zufolge ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu dauern demnach an. Der Hausbewohner war während des Brandes nicht zu Hause. Es gab somit keine Verletzten.