Rund 500 Kilogramm schwerer Tresor in Oberfranken gestohlen

Coburg

In Oberfranken haben Unbekannte einen rund 500 Kilogramm schweren Tresor gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Coburg in ein Bürogebäude eingebrochen und hatten den Eisentresor mit Inhalt im Gesamtwert von 15.000 Euro mitgenommen. Beim Abtransport entstand zudem ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Wie die Unbekannten den Tresor weggebracht haben, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.