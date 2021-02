Ruhestörung: Polizei findet Waffen und Drogen

Bei einer Kontrolle wegen Ruhestörung hat die Polizei in Würzburg mehrere Waffen und rund 130 Gramm Marihuana gefunden. Nachbarn hatten die Beamten gerufen, weil in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses lautstark gefeiert wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als ihnen ein 20-Jähriger die Tür öffnete, entdeckten sie noch zwei weitere Männer im Alter von 20 und 23 Jahren. Zudem fanden sie bei der Kontrolle in der Nacht zum Sonntag mehrere Hieb-, Stoß- und Stichwaffen. Der Gastgeber muss sich nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz verantworten. Zudem wurde das Trio wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

07. Februar 2021 - 14:10 Uhr | dpa

Ein Polizei-Schild hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Würzburg © dpa-infocom, dpa:210207-99-337989/2