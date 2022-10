Rufe nach Untersuchungsausschuss zur Stammstrecke lauter

Die Opposition im Landtag droht immer lauter mit einem Untersuchungsausschuss zur Kostenexplosion und den jahrelangen Verzögerungen bei der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke. In einer Sitzung des Verkehrsausschusses warfen mehrere Abgeordnete der Staatsregierung und Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Montag eine monatelang unzureichende Information des Landtags und der Öffentlichkeit vor – und stellten daher einen Untersuchungsausschuss in den Raum. Manchmal gehe es offenbar nicht anders, sagte Inge Aures (SPD). Sebastian Körber (FDP) warf dem Ministerium eine "grobe Missachtung" des Parlaments vor. Josef Schmid (CSU) konterte und warf der Opposition, vor allem der FDP, ein "politisches Schauspiel" vor.

10. Oktober 2022 - 17:18 Uhr | dpa

