Rollstuhlfahrerin bei Unfall mit Laster verletzt

Rothenburg ob der Tauber

Eine Rollstuhlfahrerin ist in Mittelfranken von einem Lastwagen angefahren und verletzt worden. Die 75-Jährige sei in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) kurzzeitig unter die Front des Sattelzugs geraten und eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau war am Mittwoch auf einem Fuß- und Radweg unterwegs gewesen, als der Fahrer des Lastwagens losfuhr und sie übersah. Passanten holten die Frau unter dem Lastwagen hervor, die 75-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.