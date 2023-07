Rollerfahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Gunzenhausen

Eine Rollerfahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Mittelfranken gestorben. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montag auf der B13 bei Gunzenhausen (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen). Die 60-Jährige bog mit ihrem Roller vor einem Autofahrer in die B13 ein. Dieser bremste, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Die Frau starb noch am Unfallort. Der 22 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.