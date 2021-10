Rollerfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto auf B11

Ein Rollerfahrer ist am späten Freitagabend bei einem Unfall auf der B11 nahe Tiefenbach (Landkreis Landshut) ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen sagte, krachte der 53-Jährige mit seinem Gefährt frontal in das Auto eines 20-Jährigen, der nach einem Überholvorgang nicht rechtzeitig eingeschert war. Der Rollerfahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

16. Oktober 2021 - 08:51 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Tiefenbach © dpa-infocom, dpa:211016-99-616669/2