Rollerfahrer (72) fährt frontal in Traktor: Tödlich verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein 72-jähriger Rollerfahrer im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim tödlich verletzt worden.

Münchsteinach

Der Mann war laut Polizei am frühen Nachmittag in Altershausen in der Gemeinde Münchsteinach unterwegs auf der Dorfstraße Richtung Hombeer.

Aus noch unbekannter Ursache kam er auf der Straße zu weit nach links und prallte frontal in einen entgegenkommenden Traktor mit nach unten gekippter Schaufel.

Trotz Reanimationsmaßnahmen und Alarmierung eines Rettungshubschraubers erlag der 72-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

© dpa-infocom, dpa:210223-99-564462/2