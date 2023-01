Rodlerin Eitberger schließt vorzeitiges Karriereende aus

Unabhängig vom Ausgang der Rodel-WM will Gold-Favoritin Dajana Eitberger (32) ihre Karriere im Einsitzer bis zum Saisonende fortsetzen. "Wenn ich jetzt die Chance habe, das gelbe Leibchen zu verteidigen, dann möchte ich die auch wahrnehmen", sagte Eitberger der Deutschen Presse-Agentur.

Oberhof

Ihre vorerst letzte Saison im Einsitzer hatte Eitberger ursprünglich nur bis zu den an diesem Donnerstag beginnenden Weltmeisterschaften in Oberhof geplant, alles andere "offen gelassen". Sie werde nun aber "in keinstem Fall" vorzeitig aufhören, ergänzte die Führende des Gesamtweltcups.

In der neuen Saison wird Eitberger zusammen mit der Berchtesgadenerin Saskia Schirmer im Doppelsitzer starten. Fernziel ist Olympia 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo, wo der Frauen-Doppelsitzer erstmals zum Programm zählen wird.