Riskantes Wendemanöver führt zu Unfall: Verursacher flüchtet

Maroldsweisach

Mitten auf der Bundesstraße hat der Fahrer eines Lieferwagens in Unterfranken gewendet und dadurch einen Unfall verursacht. Im Anschluss flüchtete er, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Erst im letzten Augenblick bemerkte ein aus Fahrtrichtung Schweinfurt kommender 69-jähriger Autofahrer bei starkem Nebel den rangierenden Fahrer des Lieferwagens und konnte einen Zusammenstoß gerade so verhindern, wie es hieß. Zwei anderen Autofahrern gelang das nicht - es kam zur Kollision.

Bei den Unfällen am Montag bei Maroldsweisach (Landkreis Haßberge) wurden sechs Insassen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach dem Lieferwagenfahrer.