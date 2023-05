Ricarda Lang weist Vorwurf der Vetternwirtschaft zurück

Vor dem Hintergrund der Personalquerelen im Wirtschaftsministerium hat die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang Vetternwirtschafts-Vorwürfe des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gegen ihre Partei scharf zurückgewiesen. Es seien Fehler passiert und die seien auch klar eingestanden worden, sagte Lang am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Die Grünen nähmen Kritik auch gerne an. "Wenn das jetzt aber am lautesten unter anderem von der CSU und Markus Söder kommt, der mit der Amigo-Affäre, der mit der Maskenaffäre Vetternwirtschaft zu so einer Art Arbeitsmodell gemacht hat, dann muss man auch ehrlich sagen, da ist der Vorwurf der Doppelmoral auch eher Projektion."

07. Mai 2023 - 19:08 Uhr | dpa

Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Ricarda Lang spricht mit Journalisten. © Jan Woitas/dpa