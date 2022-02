Revision im Kirchenasyl-Prozess gegen Mönch Ende Februar

Der Freispruch eines Mönchs der Benediktinerabtei Münsterschwarzach, der einem Flüchtling Kirchenasyl gewährt hatte, wird am 25. Februar noch einmal gerichtlich überprüft. Die Hauptverhandlung über die Revision der Staatsanwaltschaft Würzburg werde an diesem Tag in Bamberg stattfinden, teilte das Bayerische Oberste Landesgericht am Montag mit.

07. Februar 2022 - 10:43 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Schwarzach/Bamberg Das Amtsgericht Kitzingen hatte den Mönch im vergangenen April vom Vorwurf der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt freigesprochen. Die Richterin begründete ihre Entscheidung damit, dass der Mönch sich auf die durch das Grundgesetz garantierte Glaubens- und Gewissensfreiheit berufen hatte. In diesem Fall wiegen in ihren Augen die individuellen Grundrechte schwerer als das Strafmonopol des Staates. (Az.: 1 Cs 882 Js 16548/20) Die Staatsanwaltschaft geht indes davon aus, dass diese Rechtsauffassung so nicht zutrifft. Deswegen möchte sie das Urteil in der nächsten Instanz überprüft wissen. Der Mönch der Abtei im Landkreis Kitzingen hatte einem im Gazastreifen geborenen Mann Kirchenasyl gewährt, obwohl dieser nach Rumänien abgeschoben werden sollte. Die Staatsanwaltschaft hatte daher für den Angeklagten eine Geldstrafe von 2400 Euro gefordert. Kirchenasyl ist eine christliche Tradition zur Vermeidung von besonderen humanitären Härten, wie es beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) heißt. Kirchen versuchen damit, aus ihrer Sicht besonders verletzliche und schutzbedürftige Migranten vor einer Abschiebung zu bewahren. Seit August 2018 sind die Kirchen dazu verpflichtet, für jeden Kirchenasylfall ein Härtefall-Dossier beim Bamf einzureichen. Stellt die Behörde daraufhin keine besondere Härte fest - wie in dem vorliegenden Fall -, müssen abgelehnte Asylbewerber das Kirchenasyl innerhalb von drei Tagen verlassen.