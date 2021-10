Rettung von Julia: Auszeichnung für Einsatzkräfte gefordert

Nach der Rettung der acht Jahre alten Julia im Grenzgebiet von Tschechien fordert der Oberpfälzer Abgeordnete Tobias Gotthardt (Freie Wähler) eine Anerkennung für die rund 1400 Einsatzkräfte. "Es wäre ein angemessenes, auch europäisches Zeichen, die Retter mit einem grenzübergreifenden Staatsempfang oder anderen angemessenen Auszeichnungen zu ehren", sagte Gotthardt laut Mitteilung vom Donnerstag. "Es ist auch ein Signal des Dankes an die, die die grenzübergreifende Struktur aufgebaut haben, die heute solche Einsätze im Einsatz um Leben möglich machen."

Ceska Kubice / Cham

Das Mädchen aus Berlin war am späten Sonntagnachmittag beim Wandern mit ihrer Familie im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet unterhalb des Berges Cerchov verschwunden. Julia hatte zwei Nächte lang bei kalten Temperaturen in dem großen Waldgebiet ausgeharrt, ehe sie am frühen Dienstagnachmittag von einem Förster in der Nähe des tschechischen Ceska Kubice gefunden wurde. Die Suche nach dem Mädchen mit Helfern aus Bayern und Tschechien war nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes die bislang größte Rettungsaktion in dem Grenzraum. Sie werde als "das Wunder vom Cerchov" in die regionale Geschichte eingehen, meinte Gotthardt.

