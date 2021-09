Rentnerin verschickt trotz Strafe weiter Hassbriefe

Eine Rentnerin soll in Niederbayern reihenweise beleidigende Briefe verschickt haben. Dafür bekam sie einen Strafbefehl samt Geldstrafe, aber sie verschickte offenbar weiter Hassschreiben. In der Vergangenheit seien etliche Briefe mit "beleidigenden und ehrverletzendem" Inhalt unter anderem an eine junge Frau und zweimal an einen Gemeindebürgermeister gegangen, teilte die Polizei am Freitag mit.

10. September 2021 - 16:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Schild mit dem Schriftzug "Polizei" hängt an einer Polizeiwache. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Untergriesbach Ein Strafbefehl und eine mittlere vierstellige Geldstrafe brachte die Rentnerin in Untergriesbach bei Passau offenbar nicht zur Einsicht. Sie verschickte laut Polizei zuletzt wieder beleidigende Briefe und machte Bestellungen im Namen unterschiedlicher Opfer. Diese Fälle würden nun in einem neuen Verfahren verfolgt, teilte ein Sprecher mit. Zum Motiv der Frau machte die Polizei am Freitag keine Angaben. Auch was für Beleidigungen sie verschickt hatte und wohin genau, blieb offen. © dpa-infocom, dpa:210910-99-169847/2