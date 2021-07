Rentner stürzt in den Alpen 70 Meter tief und wird gerettet

Einen rund 70 Meter tief abgestürzten und schwer verletzten Rentner haben Einsatzkräfte der Bergwacht in den Berchtesgadener Alpen gerettet. Bergsteiger hätten am Dienstag nahe der Gemeinde Piding in rund 1600 Metern Höhe den 74 Jahre alten Mann gefunden, ihm Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte verständigt, teilte der Kreisverband Berchtesgadener Land des Bayerischen Roten Kreuzes mit. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verunglückte ins Klinikum gebracht.

20. Juli 2021 - 17:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Piding © dpa-infocom, dpa:210720-99-453100/2