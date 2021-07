Rentner geraten in Streit: 76-Jähriger schwer verletzt

Bei einer Rangelei zwischen zwei Rentnern in Nürnberg ist ein 76-Jähriger schwer verletzt worden. Die beiden Senioren waren an einer Haltestelle der U-Bahn in Streit geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

11. Juli 2021 - 12:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Nürnberg Dabei soll der 76-Jährige seinem Gegenüber den "Vogel" gezeigt haben. Das habe den 81-Jährigen offenbar derart in Rage gebracht, dass er den Mann attackierte. Der 76-Jährige sei bei der Rangelei am Samstag dann eine Rolltreppe hinabgestürzt. Er kam laut Polizei mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nach aktuellem Stand jedoch nicht mehr, hieß es. Der 81-Jährige gab gegenüber der Polizei an, ebenfalls verletzt worden zu sein. Beide Männer müssen sich den Angaben zufolge nun wegen Körperverletzungsdelikten verantworten. © dpa-infocom, dpa:210709-99-320363/3