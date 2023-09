Rekordbeteiligung bei U18-Wahl: CSU vor AfD und SPD

Der Bayerische Jugendring hat bei seiner symbolischen U18-Landtagswahl eine Rekordbeteiligung erreicht. "Rund 60.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben in über 600 Wahllokalen im ganzen Freistaat ihre Stimmen abgegeben", teilte der BJR am Samstag in München mit. Das sei bundesweit die bisher größte Resonanz auf die von den Landesjugendringen vor Bundestags-, Landtags- und Europawahlen veranstalteten U18-Wahlen.

30. September 2023 - 13:55 Uhr | dpa

Stimmzettelumschläge werden aus einer Wahlurne geschüttet. © Robert Michael/dpa/Symbolbild