Reizgas in Hausflur versprüht: Vier Menschen leicht verletzt

Nach einer Geburtstagsfeier in Bamberg sind vier Menschen durch Reizgas leicht verletzt worden. Kurz nachdem die Gäste die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verlassen hatten, litten sie an Atemschwierigkeiten und Hustenreiz, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vermutlich hatte zuvor ein Unbekannter im Flur des Gebäudes Reizgas versprüht. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend. Die Polizei ermittelt.

12. August 2021 - 09:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Notarztwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Bamberg © dpa-infocom, dpa:210812-99-813866/2