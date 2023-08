Reinigungskraft bedroht Kollegin von Konkurrenzunternehmen

Ein 28 Jahre alter Mann hat eine 38-jährige Frau in einem Zug beim Arbeiten mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind beide bei Reinigungsunternehmen angestellt. Die 38-Jährige arbeitete zunächst in einem Regionalexpress, der im Regensburger Hauptbahnhof stand. Der Beschuldigte kam zu ihr in den Zug und bedrohte sie mit einem Messer. Sie versteckte sich deswegen im Cockpit des Lokführers.

14. August 2023 - 15:33 Uhr | dpa

Regensburg Eine Zugbegleiterin bekam den Vorfall mit und forderte den Mann auf, das Messer zu senken und den Zug zu verlassen. Der Beschuldigte kam dieser Aufforderung nach, die Zugbegleitung rief die Polizei, die den Mann dann festnahm. Warum er die Frau bedrohte, war zunächst nicht klar.