Reifen an Tanklaster geht fast in Flammen auf

Passau

An einem mit entzündlichen Ethanol beladenen Tanklaster ist ein Reifen auf der A3 bei Passau fast in Flammen aufgegangen. Wegen eines technischen Defekts sei die Bremsanlage zu heiß geworden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Reifen sei geplatzt und an der Anschlussstelle Passau/Süd fast in Brand geraten. Die Feuerwehr habe das noch verhindern können. Da Laster mit derartigem Gefahrengut aber brandgeschützt seien, "bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung", sagte ein Polizeisprecher.