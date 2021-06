Rehkitze mit Traktor schwer verletzt: Erschossen

Ein Landwirt hat nahe Bayreuth seine Felder mit einem Traktor bestellt und dabei zwei Rehkitze schwer verletzt. Der 54 Jahre alte Landwirt bewirtschaftete am Sonntag wegen guten Wettervorhersagen seine Felder in Speichersdorf (Landkreis Bayreuth), wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

15. Juni 2021 - 09:41 Uhr | dpa

Bayreuth Beim Bestellen der Felder gerieten die Rehkitze in den Kreiselmäher und wurden schwer verletzt. Dabei wurden die Beine der Kitze abgetrennt. Die Tiere wurden vom Feld geschleudert. Ein Spaziergänger entdeckte die Tiere am Abend und verständigte einen Jäger, der die Kitze von ihren Qualen erlöste. Die Beamten ermitteln nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzrecht und Sachbeschädigung. © dpa-infocom, dpa:210615-99-997328/2